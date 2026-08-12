Как выглядят склады в Киевской области после ударов РФ: фото и видео от спасателей

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В Броварском районе Киевской области спасатели полностью ликвидировали пожары, возникшие из-за российской атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ликвидация пожаров на логистических объектах Чрезвычайники обуздали все центры возгорания на логистических объектах региона. Специалисты продолжают разбор и проливку поврежденных конструкций. К укрощению огня привлекали специальную авиацию ГСЧС. Экипажи совершили 17 сбросов воды общим объемом 34 тонны. Сложные условия работы Тушение пожаров значительно усложнялось из-за постоянных сигналов воздушной тревоги. Из-за риска повторных ударов личный состав был вынужден временно останавливать работы и переходить в укрытие, а после отбоя - вновь возвращаться к ликвидации последствий. Фото: последствия удара РФ в Киевской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA) К работам привлекали подразделения ГСЧС Киевской области, Киева, а также дополнительные силы из других регионов Украины.