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Как выглядит завод "Яготинское для детей" после атаки РФ: появились фото

10:54 05.06.2026 Пт
2 мин
Под завалами здания еще могут находиться люди
aimg Елена Чупровская
Как выглядит завод "Яготинское для детей" после атаки РФ: появились фото Фото: Как выглядит пострадавший в результате атаки РФ завод (t.me/dsns_telegram)
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Завод "Яготинское для детей" в Киевской области пострадал от удара российских дронов - четыре человека погибли, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций в Telegram.

Что произошло

Вражеский удар пришелся на административное здание предприятия пищевой промышленности в Броварском районе.

Люди находились на работе, когда произошел обстрел.

Четверо работников погибли. Еще семеро получили ранения.

Фото: в ГСЧС показали кадры с ликвидации пожара на заводе (t.me/dsns_telegram)

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На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Как видно на снимках, на предприятии возник сильный пожар. Атака вызвала масштабные разрушения здания завода.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что под завалами может находиться еще два человека.

Обновлено в 12:05

Калашник сообщил, что пожар уже ликвидировали.

"В Згуровской общине российские дроны ударили по предприятию "Яготинское для детей". Предприятию, продукцию которого ежедневно потребляют тысячи украинских детей. Здесь производили молочную продукцию, йогурты, детское питание - то, что ассоциируется с заботой, здоровьем и детством", - написал он.

Продолжается разбор завалов.

Напомним, удар произошел сегодня утром, когда работники предприятия находились на работе.

Как сообщало РБК-Украина, 4 июня оккупанты атаковали дроном бригаду дорожников во время ремонта дороги - уничтожено 10 единиц спецтехники.

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