Який вигляд має Тернопіль після однієї з наймасштабніших атак: репортаж РБК-Україна

Під час сьогоднішнього обстрілу Тернопіль зазнав однієї з найінтенсивніших атак. По місту було направлено понад 50 безпілотників типу Shahed, при цьому зафіксовано понад 20 вибухів. Удари завдавали по різних районах.

Пошкодження інфраструктури

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали промислові об'єкти та елементи міської інфраструктури. Незважаючи на це, аварійні служби оперативно відновили лінії електропостачання. Водопостачання та каналізація продовжують працювати в штатному режимі.

Постраждалі та стан

За останніми даними, жертв немає. Водночас відомо про десятьох поранених, серед яких є людина у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків

На місцях тривають роботи з усунення наслідків атаки. Рятувальники займаються гасінням пожеж, а також проводять обстеження територій. Крім того, постраждалим надається допомога, ситуація перебуває під контролем.