Який вигляд має Тернопіль після однієї з наймасштабніших атак: репортаж РБК-Україна

Стали відомі наслідки масованої атаки безпілотників по Тернополю, внаслідок якої зафіксовано десятки вибухів і постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС, і на мера Тернополя Сергія Надала.
Під час сьогоднішнього обстрілу Тернопіль зазнав однієї з найінтенсивніших атак. По місту було направлено понад 50 безпілотників типу Shahed, при цьому зафіксовано понад 20 вибухів. Удари завдавали по різних районах.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали промислові об'єкти та елементи міської інфраструктури. Незважаючи на це, аварійні служби оперативно відновили лінії електропостачання. Водопостачання та каналізація продовжують працювати в штатному режимі.
За останніми даними, жертв немає. Водночас відомо про десятьох поранених, серед яких є людина у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.
На місцях тривають роботи з усунення наслідків атаки. Рятувальники займаються гасінням пожеж, а також проводять обстеження територій. Крім того, постраждалим надається допомога, ситуація перебуває під контролем.
Нагадуємо, що впродовж 1 травня російські війська завдали масованого удару по території України з використанням великої кількості безпілотників, однак сили оборони змогли перехопити та знищити значну частину повітряних цілей.