Как выглядит Тернополь после одной из самых масштабных атак: репортаж РБК-Украина

Во время сегодняшнего обстрела Тернополь подвергся одной из самых интенсивных атак. По городу было направлено более 50 беспилотников типа Shahed, при этом зафиксировано свыше 20 взрывов. Удары наносились по различным районам.

Повреждения инфраструктуры

В результате атаки повреждения получили промышленные объекты и элементы городской инфраструктуры. Несмотря на это, аварийные службы оперативно восстановили линии электроснабжения. Водоснабжение и канализация продолжают работать в штатном режиме.

Пострадавшие и состояние

По последним данным, жертв нет. В то же время известно о десяти раненых, среди которых есть человек в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь.

Ликвидация последствий

На местах продолжаются работы по устранению последствий атаки. Спасатели занимаются тушением пожаров, а также проводят обследование территорий. Кроме того, пострадавшим оказывается помощь, ситуация находится под контролем.