Атакували понад 50 дронів: Тернопіль пережив один із наймасованіших ударів

Влада повідомила про наслідки однієї з наймасштабніших повітряних атак на Тернопіль, зафіксовано десятки цілей, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.

Масштабна атака і цілі в небі

Тернопільська область зазнала потужного повітряного удару. За попередніми даними, над регіоном зафіксували понад 50 безпілотників типу "Shahed", частина з яких вибухнула в повітрі. Йдеться про одну з найбільш інтенсивних атак за останній час.

Потрапляння та руйнування

Повідомляється про кілька влучень як в області, так і безпосередньо в Тернополі. Під удар потрапили об'єкти промислової та інфраструктурної сфери. Масштаби руйнувань уточнюються.

Постраждалі та стан людей

Станом на поточний момент відомо про десятьох поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Інформації про загиблих не надходило.

Відключення і робота служб

Частина мікрорайонів міста залишилася без електропостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії. На місцях також задіяні підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби.

Попередження для жителів

У мережі повідомляють, що в місті можуть залишатися небезпечні уламки після атаки. Мешканців закликають не наближатися до них і не чіпати підозрілі предмети. Батькам рекомендують попередити дітей про небезпеку.

У разі виявлення потенційно небезпечних об'єктів слід звертатися за номером 101. Ситуація перебуває під контролем, інформація оновлюється.