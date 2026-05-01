Атакували понад 50 дронів: Тернопіль пережив один із наймасованіших ударів
Влада повідомила про наслідки однієї з наймасштабніших повітряних атак на Тернопіль, зафіксовано десятки цілей, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.
Масштабна атака і цілі в небі
Тернопільська область зазнала потужного повітряного удару. За попередніми даними, над регіоном зафіксували понад 50 безпілотників типу "Shahed", частина з яких вибухнула в повітрі. Йдеться про одну з найбільш інтенсивних атак за останній час.
Потрапляння та руйнування
Повідомляється про кілька влучень як в області, так і безпосередньо в Тернополі. Під удар потрапили об'єкти промислової та інфраструктурної сфери. Масштаби руйнувань уточнюються.
Постраждалі та стан людей
Станом на поточний момент відомо про десятьох поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Інформації про загиблих не надходило.
Відключення і робота служб
Частина мікрорайонів міста залишилася без електропостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії. На місцях також задіяні підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби.
Попередження для жителів
У мережі повідомляють, що в місті можуть залишатися небезпечні уламки після атаки. Мешканців закликають не наближатися до них і не чіпати підозрілі предмети. Батькам рекомендують попередити дітей про небезпеку.
У разі виявлення потенційно небезпечних об'єктів слід звертатися за номером 101. Ситуація перебуває під контролем, інформація оновлюється.
