Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)

Российские террористы, сегодня, 24 июня, нанесли баллистический удар по Днепру. Во время обстрела был поврежден пассажирский поезд "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время удара повреждения получил пассажирский поезд "Одесса-Запорожье". "Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - добавил он. Как рассказывает "Укрзализныця" (УЗ), жертв среди пассажиров и работников поезда №52 - нет. Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. "Для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - добавляет УЗ.