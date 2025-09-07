ua en ru
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка на Борщагівці в Києві після удару РФ (фото)

Київ, Неділя 07 вересня 2025 08:46
UA EN RU
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка на Борщагівці в Києві після удару РФ (фото) Фото: у Києві пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

У Києві внаслідок масованої атаки РФ в ніч на 7 вересня була пошкоджена дев'ятиповерхівка у Святошинському районі. Там сталася пожежа.

Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка у Києві - у фоторепортажі РБК-Україна.

Близько 3:50 під час атаки дронів місцева влада повідомила про влучання в житлову дев'ятиповерхівку у Святошинському районі.

Також, за даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському районі було влучання у 16-поверховий будинок. У ДСНС зазначили, що на Борщагівці у Києві пошкоджено кілька багатоповерхівок.

У дев'ятиповерховому будинку сталася пожежа з шостого по дев'ятий поверхи та відбулося часткове руйнування перекриттів. Також були пошкоджені та знищені поряд запарковані автомобілі.

Фото: РФ атакували дев'ятиповерхівку у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жителів пошкодженого будинку евакуювали. Станом на 8:00 на місці влучання рятувальники продовжують гасити пожежу.

Фото: ДСНС гасить пожежу у будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом, за словами рятувальників, внаслідок російського удару дронами та ракетами по Києву загинули двоє осіб, ще 18 осіб постраждали.

Удар по Україні

В ніч на 7 вересня РФ випустила по Україні 805 дронів та 13 ракет. Сили ППО знешкодили більшість цілей, але були і влучання.

Під ударом був Київ, влучання зафіксовані в кількох районах. Вперше за час війни росіяни атакували будівлю Кабміну.

Також під ударом ворога були Кременчук, Кривий Ріг, Запоріжжя та Одеса. Більше про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

