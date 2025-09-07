Как выглядит поврежденная многоэтажка на Борщаговке в Киеве после удара РФ (фото)

В Киеве в результате массированной атаки РФ в ночь на 7 сентября была повреждена девятиэтажка в Святошинском районе. Там произошел пожар.

Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве - в фоторепортаже РБК-Украина .

Около 3:50 во время атаки дронов местные власти сообщили о попадании в жилую девятиэтажку в Святошинском районе.

Также, по данным Киевской городской военной администрации, в Святошинском районе было попадание в 16-этажный дом. В ГСЧС отметили, что на Борщаговке в Киеве повреждены несколько многоэтажек.

В девятиэтажном доме произошел пожар с шестого по девятый этажи и произошло частичное разрушение перекрытий. Также были повреждены и уничтожены рядом запаркованные автомобили.

Фото: РФ атаковали девятиэтажку в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жителей поврежденного дома эвакуировали. По состоянию на 8:00 на месте попадания спасатели продолжают тушить пожар.

Фото: ГСЧС тушит пожар в доме (Виталий Носач, РБК-Украина)

В целом, по словам спасателей, в результате российского удара дронами и ракетами по Киеву погибли два человека, еще 18 человек пострадали.