Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)

"Ось так (російський диктатор Володимир – ред.) Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві", - зазначив Єрмак.

За його словами, альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде.