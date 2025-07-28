UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)

Фото: який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 28 липня, атакували дронами-камікадзе Київ. Через ворожий обстріл у Дарницькому районі столиці пошкоджено багатоповерхівку, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ось так (російський диктатор Володимир – ред.) Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві", - зазначив Єрмак.

За його словами, альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде.

Обстріл Києва 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. У Києві вибухи почали лунати ще ввечері.

В результаті обстрілу у Дарницькому районі столиці вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох постраждалих.

Під час атаки "Шахедів" ударною хвилею було пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку з 6-го по 11-й поверхи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до України