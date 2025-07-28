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Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)

Фото: как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 28 июля, атаковали дронами-камикадзе Киев. Из-за вражеского обстрела в Дарницком районе столицы повреждена многоэтажка, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Вот так (российский диктатор Владимир - ред.) Путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве", - отметил Ермак.

По его словам, альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины, и жестким действиям в отношении окружения и самого Путина нет. Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет.

 

Обстрел Киева 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, Россия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В Киеве взрывы начали раздаваться еще вечером.

В результате обстрела в Дарницком районе столицы вылетели окна в многоэтажном жилом доме. В результате этого пострадали люди, в том числе ребенок. В ОГА сообщали о восьми раненых, мэр столицы Виталий Кличко говорил о пяти пострадавших.

Во время атаки "Шахедов" ударной волной были повреждены окна в многоэтажном жилом доме с 6-го по 11-й этажи.

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