Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)

"Вот так (российский диктатор Владимир - ред.) Путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве", - отметил Ермак.

По его словам, альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины, и жестким действиям в отношении окружения и самого Путина нет. Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет.