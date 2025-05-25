Через ворожу атаку на Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років
На Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років. Постраждали понад 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Унаслідок ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 і 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники.
За інформацією ДСНС, постраждали 10 осіб, вісім людей врятовано, усі постраждалі госпіталізовані.
Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
У Бердичівському районі також зафіксовано пошкодження п’ятиповерхового житлового будинку, приватних осель та господарчих споруд.
Серед постраждалих ще дві особи, одна з них - дитина.
На місці працювали екстрені служби, волонтери Червоного Хреста. Людям надавалась психологічна допомога.
До ліквідації наслідків залучено 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.
Атака на Україну 25 травня
У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Ворог застосував ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару ввечері 24 травня.
Під час нічної атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.
РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.
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