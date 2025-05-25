Через ворожу атаку на Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років

На Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років. Постраждали понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

До ліквідації наслідків залучено 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Серед постраждалих ще дві особи, одна з них - дитина.

У Бердичівському районі також зафіксовано пошкодження п’ятиповерхового житлового будинку, приватних осель та господарчих споруд.

За інформацією ДСНС, постраждали 10 осіб, вісім людей врятовано, усі постраждалі госпіталізовані.

Унаслідок ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей віком 8, 12 і 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники.

Атака на Україну 25 травня

У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Ворог застосував ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару ввечері 24 травня.

Під час нічної атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

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