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Який вигляд має аеродром "Маринівка", де Україна знищила Су-34: супутникові знімки

20:37 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський аеродром з Су-34 (Getty Images)

Супутникові знімки з аеродрому "Маринівка" довели, що російські Су-34 знаходилися там під час удару українськими ракетами "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки сервісу Sentinel, оприлюднені Telegram-каналом "КіберБорошно".

Су-34 були на аеродромі "Маринівка"

Аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ зазнав ураження "Нептунами" 29 жовтня.

На супутниковому знімку видно наслідки влучань у двох місцях стоянки, де розташовувалися Су-34, пишуть осінтери.

Фото: аеродром "Маринівка" після ураження "Нептунами" 29 жовтня (t.me/kiber_boroshno)

Знімок Sentinel від 28 жовтня показує, що саме на цьому місці перебували Су-34, тобто це їхня звична стоянка.

"Це підтверджує, що удар прийшовся по місцях базування літаків, а не випадкових точках на аеродромі", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що українські воїни 29 жовтня уразили береговим ракетним комплексом "Нептун" два ворожих винищувачі Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 43 Су-34 різних модифікацій знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.

Також повіломлялося, що у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Внаслідок атаки було знищено шість бомбардувальників Су-34М.

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