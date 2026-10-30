Який вигляд має аеродром "Маринівка", де Україна знищила Су-34: супутникові знімки

Су-34 були на аеродромі "Маринівка"

Аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ зазнав ураження "Нептунами" 29 жовтня.

На супутниковому знімку видно наслідки влучань у двох місцях стоянки, де розташовувалися Су-34, пишуть осінтери.

Фото: аеродром "Маринівка" після ураження "Нептунами" 29 жовтня (t.me/kiber_boroshno)



Знімок Sentinel від 28 жовтня показує, що саме на цьому місці перебували Су-34, тобто це їхня звична стоянка.

"Це підтверджує, що удар прийшовся по місцях базування літаків, а не випадкових точках на аеродромі", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що українські воїни 29 жовтня уразили береговим ракетним комплексом "Нептун" два ворожих винищувачі Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.