Как выглядит аэродром "Мариновка", где Украина уничтожила Су-34: спутниковые снимки

Су-34 были на аэродроме "Мариновка"

Аэродром Мариновка в Волгоградской области РФ потерпел атаку "Нептунами" 29 октября.

На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34, пишут осинтеры.

Фото: аэродром "Мариновка" после поражения "Нептунами" 29 октября (t.me/kiber_boroshno)



Снимок Sentinel от 28 октября показывает, что именно на этом месте находились Су-34, то есть это их привычная стоянка.

"Это подтверждает, что удар пришелся по местам базирования самолетов, а не случайным точкам на аэродроме", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские воины 29 октября поразили береговым ракетным комплексом "Нептун" два вражеских истребителя Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.