Как выглядит аэродром "Мариновка", где Украина уничтожила Су-34: спутниковые снимки

Спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" доказали, что российские Су-34 находились там во время удара украинскими ракетами "Нептун".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Sentinel, обнародованные Telegram-каналом "КиберБорошно".
Аэродром Мариновка в Волгоградской области РФ потерпел атаку "Нептунами" 29 октября.
На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34, пишут осинтеры.
Фото: аэродром "Мариновка" после поражения "Нептунами" 29 октября (t.me/kiber_boroshno)
Снимок Sentinel от 28 октября показывает, что именно на этом месте находились Су-34, то есть это их привычная стоянка.
"Это подтверждает, что удар пришелся по местам базирования самолетов, а не случайным точкам на аэродроме", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские воины 29 октября поразили береговым ракетным комплексом "Нептун" два вражеских истребителя Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 43 Су-34 различных модификаций уничтоженными, еще семь получили повреждения.
Также сообщалось, что в ночь на 15 октября ВМС ВСУ ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.