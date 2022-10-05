На якій відстані можуть застосовуватись іранські дрони "Шахід": відповідь ЗСУ

Іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", за даними країни-виробника, можуть застосовуватися на відстані до 2500 км. Проте експерти сумніваються у цьому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Заявлена відстань застосування БПЛА становить 2500 км, за даними іранських рекламних роликів. Але фахівці кажуть, що він навряд чи може подолати таку відстань. Ряд факторів вказують на те, що він може пролетіти 1000 кілометрів, але не більше", - розповів він.
Також Ігнат вважає, що російські війська можуть атакувати іранськими дронами територію України на різних напрямках.
"Але ми шукаємо ефективні методи протидії", – додав він.
Як відомо, сьогодні вночі росіяни атакували Білу Церкву (Київська область) за допомогою іранських безпілотників. Ворог випустив населеним пунктом близько 12 БПЛА. Проте українська ППО змогла знищити шість дронів . Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, поранено одну людину.
Як повідомили у ЗСУ, російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.
На тлі російської атаки по українській інфраструктурі в МЗС Ірану зробили цинічну заяву про "політику проти війни" та знову спростували постачання безпілотників Росії.
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