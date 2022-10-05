На каком расстоянии могут применяться иранские дроны "Шахид": ответ ВСУ

Иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", по данным страны-производителя, могут применяться на расстоянии до 2500 км. Однако эксперты сомневаются в этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Заявленное расстояние применения БПЛА составляет 2500 км, по данным иранских рекламных роликов. Но специалисты говорят, что он вряд ли может преодолеть такое расстояние. Ряд факторов указывают на то, что он может пролететь 1000 километров, но не больше", - рассказал он.
Также Игнат считает, что российские войска могут атаковать иранскими дронами территорию Украины на различных направлениях.
"Но мы ищем эффективные методы противодействия", - добавил он.
Как известно, сегодня ночью россияне атаковали Белую Церковь (Киевская область) с помощью иранских беспилотников. Враг выпустил по населенному пункту около 12 БПЛА. Однако украинская ПВО смогла уничтожить шесть дронов. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, ранен один человек.
Как сообщили в ВСУ, российская армия может иметь сотни дронов-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.
На фоне российской атаки по украинской инфраструктуре в МИД Ирана сделали циничное заявление о "политике против войны" и вновь опровергли поставки беспилотников России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.