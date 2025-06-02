Який пріоритет буде у РФ під час літнього наступу: відповідь Сил оборони

Джерела РБК-Україна в Силах оборони стверджують, що під час літньо-осінньої кампанії пріоритети противника на фронті будуть виглядати так:

Перше - це просування в Донецькій області, де головні бої будуть йти в районах Покровська, Торецька, Часового Яру і Костянтинівки.

І друге - це просування в українському прикордонні, зокрема в Сумській і Харківській областях.

Джерела уточнюють, що в разі успіхів на пріоритетних для себе напрямках окупаційна армія може розгорнути наступи і в Запорізькій, і в Херсонських областях. Однак поки що, за їхньою інформацією, у них усе-таки бракує сил для того, щоб рухатися скрізь і одразу. Тому росіянам, так чи інакше, доведеться обирати, куди спрямовувати основні удари.

Співрозмовники в Силах оборони також сумніваються в шансах росіян вийти на адмінмежі навіть однієї Донецької області до кінця літа. Ба більше, вони також досить скептичні щодо їхньої можливості окупувати весь цей регіон до кінця року.

Хоча джерела й визнають, що українська армія має достатньо проблем усередині і під таким тиском противника теж виснажується.