Який пріоритет буде у РФ під час літнього наступу: відповідь Сил оборони

У російської армії недостатньо сил для того, щоб рухатися скрізь і відразу. Москва вибрала дві ділянки для наступу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна"Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар".
Джерела РБК-Україна в Силах оборони стверджують, що під час літньо-осінньої кампанії пріоритети противника на фронті будуть виглядати так:
Джерела уточнюють, що в разі успіхів на пріоритетних для себе напрямках окупаційна армія може розгорнути наступи і в Запорізькій, і в Херсонських областях. Однак поки що, за їхньою інформацією, у них усе-таки бракує сил для того, щоб рухатися скрізь і одразу. Тому росіянам, так чи інакше, доведеться обирати, куди спрямовувати основні удари.
Співрозмовники в Силах оборони також сумніваються в шансах росіян вийти на адмінмежі навіть однієї Донецької області до кінця літа. Ба більше, вони також досить скептичні щодо їхньої можливості окупувати весь цей регіон до кінця року.
Хоча джерела й визнають, що українська армія має достатньо проблем усередині і під таким тиском противника теж виснажується.
Низка західних видань повідомили в травні про плани Москви провести літній наступ. За інформацією Washington Post, масштабний наступ буде зосереджено в східній частині Донецької області. І це літо може стати для Володимира Путіна останнім шансом на великий наступ, зазначає видання.
Представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України.
Сам Путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні.
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