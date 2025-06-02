Какой приоритет будет у РФ в ходе летнего наступления: ответ Сил обороны

У российской армии недостаточно сил для того, чтобы двигаться везде и сразу. Москва выбрала два участка для наступления.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар".
Источники РБК-Украина в Силах обороны утверждают, что во время летне-осенней кампании приоритеты противника на фронте будут выглядеть так:
Источники уточняют, что в случае успехов на приоритетных для себя направлениях оккупационная армия может развернуть наступления и в Запорожской, и в Херсонских областях. Однако пока, по их информации, у них все-таки не хватает сил для того, чтобы двигаться везде и сразу. Поэтому россиянам, так или иначе, придется выбирать, куда направлять основные удары.
Собеседники в Силах обороны также сомневаются в шансах россиян выйти на админграницы даже одной Донецкой области до конца лета. Более того, они также достаточно скептичны относительно их возможности оккупировать весь этот регион до конца года.
Хотя источники и признают, что у украинской армии есть достаточно проблем внутри и под таким давлением противника она тоже истощается.
Ряд западных изданий сообщили в мае о планах Москвы провести летнее наступление. По информации Washington Post, масштабное наступление будет сосредоточено в восточной части Донецкой области. И это лето может стать для Владимира Путина последним шансом на крупное наступление, отмечает издание.
Представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.
Сам Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе.
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