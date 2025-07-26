Який плавлений сир не варто купувати: список шкідливих добавок у складі

Плавлений сир - улюблений продукт багатьох українців. Його додають у бутерброди, пасти, супи й соуси. Але за привабливою упаковкою часто ховається зовсім не той сир, який варто вживати. Деякі види містять небезпечні добавки, які шкодять здоров’ю, особливо при регулярному споживанні.
РБК-Україна розповідає, з якими добавками цей молочний продукт краще не купувати в магазині.
Під виглядом сиру часто продають сирний продукт з великою кількістю замінників молочного жиру, хімічних стабілізаторів і консервантів. Такий "сир" не має нічого спільного з натуральною молочною продукцією.
А ось E216, E217, E222, E230 вважаються особливо токсичними та заборонені в багатьох країнах.
Неякісний плавлений сир - це не просто фальсифікат, а реальна загроза здоров’ю, особливо для дітей та людей із хронічними хворобами.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Держпродспоживслужба, Facebook-сторінка нутриціолога Василя Лукьянова.