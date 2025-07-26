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Який плавлений сир не варто купувати: список шкідливих добавок у складі

Фото: Який плавлений сир краще не купувати в магазині (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Плавлений сир - улюблений продукт багатьох українців. Його додають у бутерброди, пасти, супи й соуси. Але за привабливою упаковкою часто ховається зовсім не той сир, який варто вживати. Деякі види містять небезпечні добавки, які шкодять здоров’ю, особливо при регулярному споживанні.

РБК-Україна розповідає, з якими добавками цей молочний продукт краще не купувати в магазині.

Чим небезпечний "неправильний" плавлений сир?

Під виглядом сиру часто продають сирний продукт з великою кількістю замінників молочного жиру, хімічних стабілізаторів і консервантів. Такий "сир" не має нічого спільного з натуральною молочною продукцією.

Склад, якого слід уникати:

  • Цукор, крохмаль - зайві компоненти в молочному продукті, які збільшують калорійність, але не приносять користі.
  • Фосфати (E450, E452) - порушують кальцієво-фосфорний обмін, шкодять ниркам.
  • Підсилювачі смаку та запаху - маскують відсутність натуральних інгредієнтів.
  • Рослинні олії - здешевлюють продукт, але означають відсутність справжнього молочного жиру.

Найнебезпечніші харчові добавки у плавленому сирі

  • E210 (бензойна кислота)
  • E211 (бензоат натрію)
  • E220 (діоксид сірки)
  • E223 (піросульфіт натрію)
  • E250 (нітрит натрію)

А ось E216, E217, E222, E230  вважаються особливо токсичними та заборонені в багатьох країнах.

Як обрати безпечний сир?

  • Читайте склад: чим коротший і простіший - тим краще.
  • Уникайте сирів із дешевими замінниками та консервантами.
  • Обирайте продукцію відомих виробників із відкритою інформацією.
  • Звертайте увагу на дату виробництва та умови зберігання.

Неякісний плавлений сир - це не просто фальсифікат, а реальна загроза здоров’ю, особливо для дітей та людей із хронічними хворобами.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Держпродспоживслужба, Facebook-сторінка нутриціолога Василя Лукьянова.

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