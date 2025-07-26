Какой плавленый сыр не стоит покупать: список вредных добавок в составе

Плавленый сыр - любимый продукт многих украинцев. Его добавляют в бутерброды, пасты, супы и соусы. Но за привлекательной упаковкой часто скрывается совсем не тот сыр, который стоит употреблять. Некоторые виды содержат опасные добавки, которые вредят здоровью, особенно при регулярном потреблении.
РБК-Украина рассказывает, с какими добавками этот молочный продукт лучше не покупать в магазине.
Под видом сыра часто продают сырный продукт с большим количеством заменителей молочного жира, химических стабилизаторов и консервантов. Такой "сыр" не имеет ничего общего с натуральной молочной продукцией.
А вот E216, E217, E222, E230 считаются особо токсичными и запрещены во многих странах.
Некачественный плавленый сыр - это не просто фальсификат, а реальная угроза здоровью, особенно для детей и людей с хроническими болезнями.
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При написании материала использовались следующие источники: Госпродпотребслужба, Facebook-страница нутрициолога Василия Лукьянова.