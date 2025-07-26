Какой плавленый сыр не стоит покупать: список вредных добавок в составе

Плавленый сыр - любимый продукт многих украинцев. Его добавляют в бутерброды, пасты, супы и соусы. Но за привлекательной упаковкой часто скрывается совсем не тот сыр, который стоит употреблять. Некоторые виды содержат опасные добавки , которые вредят здоровью, особенно при регулярном потреблении.

РБК-Украина рассказывает, с какими добавками этот молочный продукт лучше не покупать в магазине.

Чем опасен "неправильный" плавленый сыр?

Под видом сыра часто продают сырный продукт с большим количеством заменителей молочного жира, химических стабилизаторов и консервантов. Такой "сыр" не имеет ничего общего с натуральной молочной продукцией.

Состав, которого следует избегать:

Сахар, крахмал - лишние компоненты в молочном продукте, которые увеличивают калорийность, но не приносят пользы.

Фосфаты (E450, E452) - нарушают кальциево-фосфорный обмен, вредят почкам.

Усилители вкуса и запаха - маскируют отсутствие натуральных ингредиентов.

Растительные масла - удешевляют продукт, но означают отсутствие настоящего молочного жира.

Самые опасные пищевые добавки в плавленом сыре

E210 (бензойная кислота)

E211 (бензоат натрия)

E220 (диоксид серы)

E223 (пиросульфит натрия)

E250 (нитрит натрия)

А вот E216, E217, E222, E230 считаются особо токсичными и запрещены во многих странах.

Как выбрать безопасный сыр?

Читайте состав: чем короче и проще - тем лучше.

Избегайте сыров с дешевыми заменителями и консервантами.

Выбирайте продукцию известных производителей с открытой информацией.

Обращайте внимание на дату производства и условия хранения.

Некачественный плавленый сыр - это не просто фальсификат, а реальная угроза здоровью, особенно для детей и людей с хроническими болезнями.