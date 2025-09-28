Який має вигляд має Інститут кардіології в Києві після атаки (фото, відео)

Полум’я охопило приміщення Інституту кардіології після нічної атаки на Київ.
РБК-Україна показує кадри наслідків удару по медзакладу.
У столиці внаслідок масованої атаки ракетами та дронами російських військ постраждала будівля Інституту кардіології у Солом’янському районі. Потужний вибух спричинив пожежу, яка охопила кілька приміщень медичного закладу.
За підтвердженими даними, унаслідок удару загинули двоє людей. Усередині інституту вогонь знищив меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни.
Фото: такий вигляд після російської атаки має Інститут кардіології в Києві (Віталій Носач)
Нагадаємо, окупанти вночі масовано атакувала Київ дронами та ракетами різних типів. Найбільші руйнування в Дарницькому районі, там ворог влучив у під'їзд житлової п'ятиповерхівки.
Всього наразі відомо про 13 постраждалих у столиці. Президент Володимир Зеленський, який вже відреагував на атаку, повідомив про 8 жертв російського обстрілу.
Також цієї ночі російські загарбники атакували Київщину. Найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".