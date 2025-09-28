Який має вигляд має Інститут кардіології в Києві після атаки (фото, відео)

Масований обстріл Києва

Нагадаємо, окупанти вночі масовано атакувала Київ дронами та ракетами різних типів. Найбільші руйнування в Дарницькому районі, там ворог влучив у під'їзд житлової п'ятиповерхівки.

Всього наразі відомо про 13 постраждалих у столиці. Президент Володимир Зеленський, який вже відреагував на атаку, повідомив про 8 жертв російського обстрілу.

Також цієї ночі російські загарбники атакували Київщину. Найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".