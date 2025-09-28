Как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки (фото, видео)

В столице в результате массированной атаки ракетами и дронами российских войск пострадало здание Института кардиологии в Соломенском районе. Мощный взрыв вызвал пожар, который охватил несколько помещений медицинского учреждения.

По подтвержденным данным, в результате удара погибли два человека. Внутри института огонь уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены.

Фото: так выглядит после российской атаки Институт кардиологии в Киеве (Виталий Носач)