Как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки (фото, видео)

Пламя охватило помещение Института кардиологии после ночной атаки на Киев.
РБК-Украина показывает кадры последствий удара по медучреждению.
В столице в результате массированной атаки ракетами и дронами российских войск пострадало здание Института кардиологии в Соломенском районе. Мощный взрыв вызвал пожар, который охватил несколько помещений медицинского учреждения.
По подтвержденным данным, в результате удара погибли два человека. Внутри института огонь уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены.
Фото: так выглядит после российской атаки Институт кардиологии в Киеве (Виталий Носач)
Напомним, оккупанты ночью массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, там враг попал в подъезд жилой пятиэтажки.
Всего пока известно о 13 пострадавших в столице. Президент Владимир Зеленский, который уже отреагировал на атаку, сообщил о 8 жертвах российского обстрела.
Также этой ночью российские захватчики атаковали Киевскую область. Наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".