RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки (фото, видео)

Фото: последствия обстрела Института кардиологии в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Савченко Юлія

Пламя охватило помещение Института кардиологии после ночной атаки на Киев.

РБК-Украина показывает кадры последствий удара по медучреждению.

В столице в результате массированной атаки ракетами и дронами российских войск пострадало здание Института кардиологии в Соломенском районе. Мощный взрыв вызвал пожар, который охватил несколько помещений медицинского учреждения.

По подтвержденным данным, в результате удара погибли два человека. Внутри института огонь уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены.

 

Фото: так выглядит после российской атаки Институт кардиологии в Киеве (Виталий Носач)

 

 

Массированный обстрел Киева

Напомним, оккупанты ночью массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, там враг попал в подъезд жилой пятиэтажки.

Всего пока известно о 13 пострадавших в столице. Президент Владимир Зеленский, который уже отреагировал на атаку, сообщил о 8 жертвах российского обстрела.

Также этой ночью российские захватчики атаковали Киевскую область. Наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине