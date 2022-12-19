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Який дефіцит електроенергії залишається у Києві: відповідь Кличка

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок останніх ракетних ударів та обстрілів з використанням дронів-камікадзе київська енергетична інфраструктура має серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бесіду мера Києва Віталія Кличка із журналістами під час відкриття ялинки.

"Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50 відсотків", - зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що у Києві вирішили відкрити дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були закриті з початку повномасштабної війни. Станції почнуть працювати вже з 20 грудня.

Також ми писали, що 19 грудня окупанти вдарили по Києву та Київській області за допомогою дронів.

У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.

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