Росіяни атакували Київську область дронами: спрацювала система ППО

Російські окупанти в ніч на 19 грудня атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексія Кулеби.

Посадовець закликав громадян подбати про себе та близьких і пройти до укриттів. У сховищах необхідно перебувати поки не пролунає сигнал відбою небезпеки.

"Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Прошу не фотографувати та не коментувати роботу військових і сил ППО", - зазначив Кулеба.

У мережі пишуть, що в Київській області було чутно низку вибухів. Зазначається, що проптиповітряна оборона збивала ворожі "Шахеди".