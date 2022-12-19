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Какой дефицит электроэнергии остается в Киеве: ответ Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В результате последних ракетных ударов и обстрелов с использованием дронов-камикадзе киевская энергетическая инфраструктура имеет серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на беседу мэра Киева Виталия Кличко с журналистами во время открытия елки.

"В результате атак, которые были сегодня утром, некоторые из дронов повредили энергосистему города Киева и области. В связи с этим мы наблюдаем увеличение дефицита электроэнергии до 50 процентов", - отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве решили открыть две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны. Станции начнут работать уже с 20 декабря.

Также мы писали, что 19 декабря оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.

В небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских беспилотника. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 БПЛА.

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Вторжение России в УкраинуВиталий КличкоКиев