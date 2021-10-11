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Киван подает в суд на мэра Одессы из-за клеветы: в чем причина

Автор: Наталия Гурковская

Бизнесмен Аднан Киван решил подать на мэра Одессы Геннадия Труханова в суд. Он считает, что Труханов должен извиниться за беспочвенные обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бизнесмена.

"Все, что Геннадий Труханов сказал в наш адрес - это ложь. Мы подаем в суд на него за клевету и уверены в своей правоте. Ему придется извиниться перед одесситами, перед президентом Саакашвили и перед мной лично за все, что он наговорил", - заявил Аднан Киван.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ объявило Геннадию Труханову подозрение в незаконной передаче земельных участков под застройку.

Следствие считает, что в Одессе действовала целая преступная организация, в которую, помимо мэра, входили и другие городские чиновники. Их деятельность, говорят в НАБУ, нанесла городу ущерб в 689 млн грн.

В понедельник, 11 октября, Высший антикоррупционный суд должен избрать меру пресечения для Труханова.

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Геннадий Труханов