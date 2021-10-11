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Ківан подає в суд на мера Одеси через наклеп: в чому причина

Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Аднан Ківан вирішив подати на мера Одеси Геннадія Труханова до суду. Він вважає, що Труханов повинен вибачитися за безпідставні звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бізнесмена.

"Все, що Геннадій Труханов сказав на нашу адресу - це брехня. Ми подаємо в суд на нього за наклеп і впевнені в своїй правоті. Йому доведеться вибачитися перед одеситами, перед президентом Саакашвілі і перед мною особисто за все, що він наговорив", - заявив Аднан Ківан.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ оголосило Геннадію Труханову підозру в незаконній передачі земельних ділянок під забудову.

Слідство вважає, що в Одесі діяла ціла злочинна організація, в яку, крім мера, входили і інші міські посадовці. Їх діяльність, кажуть в НАБУ, завдала місту збитків в 689 млн грн.

У понеділок, 11 жовтня, Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід для Труханова.

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Генадій Труханов