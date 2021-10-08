Суд не избрал сегодня меру пресечения Труханову. Продолжит в понедельник
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. В заседании объявлен перерыв до понедельника, 11 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
"Объявляется перерыв до понедельника. Начнем заседание в 10:30 ... Хорошо, давайте на 9" - сказала председательствующая судья ВАКС.
Напомним, утром 8 октября ВАКС начал рассматривать ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения главе Одесского городского совета Геннадию Труханову. Заседание продолжалось более 10 часов.
Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен.
Ранее Труханову и еще 15 лицам объявили подозрения из-за присвоения земли в Одессе.