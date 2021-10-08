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Суд не избрал сегодня меру пресечения Труханову. Продолжит в понедельник

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Киев, Пятница 08 октября 2021 19:34
Суд не избрал сегодня меру пресечения Труханову. Продолжит в понедельник Фото: суд не избрал меру пресечения Геннадию Труханову - заседание перенесли на понедельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог сегодня избрать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю. В заседании объявлен перерыв до понедельника, 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

"Объявляется перерыв до понедельника. Начнем заседание в 10:30 ... Хорошо, давайте на 9" - сказала председательствующая судья ВАКС.

Напомним, утром 8 октября ВАКС начал рассматривать ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения главе Одесского городского совета Геннадию Труханову. Заседание продолжалось более 10 часов.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен.

Ранее Труханову и еще 15 лицам объявили подозрения из-за присвоения земли в Одессе.

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Одесса Геннадий Труханов
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