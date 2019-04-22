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КИУ заявил об уменьшении нарушений, по сравнению с первым туром

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:32
КИУ заявил об уменьшении нарушений, по сравнению с первым туром
Фото: Алексей Кошель (РБК-Украина)

Наблюдатели не зафиксировали фактов подкупа избирателей

Количество нарушений во втором туров выборов в Украине является меньшим в сравнении с первым туром выборов. Об этом на брифинге Комитета избирателей Украины, где были обнародованы "Выводы КИУ относительно дня голосования 21 апреля", рассказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Деятельность Центральной избирательной комиссии и Государственного реестра избирателей КИУ в целом оценивает положительно.

"Количество нарушений меньше по сравнению с первым туром выборов. Наблюдатели не зафиксировали фактов подкупа избирателей. Нами в городе Запорожье был зафиксирован факт подвоза избирателей к участку. В день выборов не было серйозниз нарушений", - розкзав он.

По его словам, почти половина зафиксированных нарушений касалась задержки в открытии избирательных участков.

"Более 50 процентов фактов нарушений - это факты связанные с проблемами работы УИК. Традиционной проблемой осталась задержка с открытием избирательных участков. Также имели место проблемы с опечатывания урн для голосования. Ряд фактов, когда предоставляли избирателям бюллетеня без паспорта", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины не зафиксировал серьезных нарушений во время второго тура выборов президента Украины.

Вчера в КИУ сообщали о препятствования работе наблюдателей и журналистов. Также в Черкасской области граждане не нашли себя в списках избирателей, некоторых граждан незаконно включали в список избирателей

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