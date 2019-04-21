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КИУ сообщает о новых нарушениях в день выборов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 14:26
КИУ сообщает о новых нарушениях в день выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди нарушений манипуляция с бюллетенями и голосование без паспорта

В ходе выборов президента Украины Комитет избирателей Украины (КИУ) о новых нарушениях с голосованием без паспорта, подвозом избирателей, а также манипуляциям с бюллетенями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой КИУ в Facebook.

В комитете сообщили, что социальными сетями массово распространяется манипулятивная информация о заполнении избирательных бюллетеней.

"Указывается, что нужно не только проголосовать за одного из кандидатов, но и одновременно-вычеркнуть фамилию другого или поставить другие отметки напротив его фамилии. Одна из таких записей в социальной сети facebook получила более 35 тыс. распространений", - рассказали в КИУ.

Были зафиксированы попытки выдачи бюллетеней лицам, которые не имеют документов, что свидетельствуют граждана.

"Так, в Черновицкой области в селе Подворное (округ №203, участок №259) выявлены неединичные случаи, когда избирателям выдают бюллетени без паспортов. После замечания со стороны официальных наблюдателей КИУ такая процедура была приостановлена. Однако члены комиссий указали, что у них в селе так голосуют всегда", - рассказали в КИУ.

Также подобные случаи были зафиксированы в селе Мамалыга и Костичаны, где зафиксирована попытка получения бюллетеней по пенсионному удостоверению.

Кроме того, в Ивано-Франковске и в Запорожье было задержано избирателей, которые пытались вынести бюллетень с избирательного участка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МВД зафиксировали уже свыше 430 нарушений на выборах. По двум фактам следственные подразделения Нацполіції открыли уголовные производства.

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