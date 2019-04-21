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КВУ повідомляє про нові порушення у день виборів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 14:26
КВУ повідомляє про нові порушення у день виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед порушень маніпуляція із бюлетнями та голосування без паспорта

У ході виборів президента України Комітет виборців України (КВУ)заявив про нові порушення з голосуванням без паспорта, підвезенням виборців, а також маніпуляціям із бюлетенями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням КВУ у Facebook.

У комітеті повідомили, що соціальними мережами масово поширюється маніпулятивна інформація про заповнення виборчих бюлетенів.

"Вказується, що потрібно не лише проголосувати за одного з кандидатів, але й одночасно викреслити прізвище іншого чи поставити інші позначки навпроти його прізвища. Один з таких дописів у соціальній мережі facebook отримав понад 35 тис. поширень", - розповіли в КВУ.

Було зафіксовано спроби видачі бюлетенів особам, які не мають документів, що засвідчують особу. 

"Так, у Чернівецькій області в селі Подвірне (округ №203, дільниця №259) виявлені непоодинокі випадки, коли виборцям видають бюлетені без паспортів. Після зауваження з боку офіційних спостерігачів КВУ така процедура була припинена. Однак члени комісій вказали, що у них в селі так голосують завжди", - розповіли в КВУ.

Також подібні випадки були зафіксовані в селі Мамалига та Костичани, де зафіксована спроба отримання бюлетнів по пенсійному посвідченню.

Окрім того, в Івано-Франківську та у Запоріжжі було затримано виборців, що намагались винести бюлетень з виборчої дільниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в МВС зафіксували вже понад 430 порушень на виборах. За двома фактами слідчі підрозділи Нацполіції відкрили кримінальні провадження.

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