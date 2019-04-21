В МВД зафиксировали уже свыше 430 нарушений на выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Открыто два уголовных производства

По состоянию на 13:00 в подразделения полиции поступило 431 сообщение, связанное нарушением на выборах 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

По двум фактам следственные подразделения Нацполиции открыли уголовные производства. Кроме того, сейчас ведется проверка информации о минировании избирательного участка в Донецкой области.

По его словам, по состоянию на 13:00 в подразделения полиции поступило 431 сообщение, связанное с выборами.

"По каждому факту проводится проверка. По двум фактам - в городе Киеве и Запорожской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начаты досудебные расследования по ч.1 ст.158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины", - отметил Фацевич.

Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в городе Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Александр Фацевич отметил, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 64 факты, фотографированием бюллетеней - 22, угрозой физической расправой и относительно подкупа избирателей - по 2 факта. Также зафиксирован один факт попытки выноса бюллетеня с избирательного участка.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы поступило 281 заявление и сообщения, связанных с избирательным процессом.

РБК-Украина писало, что в ЦИК заявили, что на избирательных участках во время второго тура выборов не зафиксировано существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов.