КИУ оценил работу в Раде кандидатов в президенты

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

12 политиков систематически игнорировали голосование ВР

Среди уже зарегистрированных и потенциальных кандидатов в президенты Украины есть 14 действующих народных депутатов. Комитет избирателей Украины оценил их работу в ВР за 4 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Как сообщается, кандидатов оценивали по таким критериям, как посещение пленарных заседаний ВР, участие в голосованиях и активность законодательной работы.

По данным исследования, 12 политиков систематически игнорировали голосование ВР, 3 - почти не появлялись в Раде, 4 - так и не стали авторами ни одного принятого закона.

"Почти у всех кандидатов низкие показатели участия в голосованиях. Самый высокий результат у Виктора Кривенко, который принял участие в 55% голосований парламента (нажимал "за", "против", "воздержался"). У Олега Ляшко показатель 50% голосований. Ольга Богомолец присоединилась к 37% голосований, Сергей Каплин - 36%, Александр Шевченко - 30%, Юлия Тимошенко - 25%, Виталий Куприй - 17%. У остальных кандидатов показатели еще ниже. Сергей Тарута принял участие в 12% голосований, Александр Вилкул - 11%, Вадим Новинский - 8%, Михаил Добкин - 6%, Юрий Бойко - 4%, Андрей Белецкий - 4%. Самый низкий результат у Евгения Мураева, который принял участие лишь в 2% голосований Рады", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 4 года было проведено 15,5 тыс. голосований.

"Часть кандидатов почти не появлялись на пленарных заседаниях парламента", - добавили в ведомстве.

Всего состоялось 501 пленарное заседание ВР.

В общем ВР было принято 890 законов.

Напомним, в КИУ сообщили о первых фактах незаконной агитации на выборах президента Украины.

Также РБК-Украина писало, что члены Центральной избирательной комиссии рпзрешили еще четырем общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время проведения выборов президента-2019.