КВУ оцінив роботу в Раді кандидатів у президенти

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

12 політиків систематично ігнорували голосування ВР

Серед вже зареєстрованих та потенційних кандидатів у президенти України є 14 чинних народних депутатів. Комітет виборців України оцінив їх роботу у ВР за 4 роки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КВУ.

Як повідомляється, кандидатів оцінювали за такими критеріями, як відвідування пленарних засідань ВР, участь в голосуваннях та активність законодавчої роботи.

За даними дослідження 12 політиків систематично ігнорували голосування ВР, 3 - майже не з’являлися в Раді, 4 - так і не стали авторами жодного прийнятого закону.

"Майже в усіх кандидатів низькі показники участі в голосуваннях. Найвищий результат у Віктора Кривенка, який взяв участь у 55% голосувань парламенту (натискав "за", "проти", "утримався"). В Олега Ляшка показник 50% голосувань. Ольга Богомолець долучилася до 37% голосувань, Сергій Каплін - 36%, Олександр Шевченко - 30%, Юлія Тимошенко - 25%, Віталій Купрій - 17%. У інших кандидатів показники ще нижчі. Сергій Тарута взяв участь в 12% голосувань, Олександр Вілкул - 11%, Вадим Новинський - 8%, Михайло Добкін - 6%, Юрій Бойко - 4%, Андрій Білецький - 4%. Найнижчий результат в Євгена Мураєва, який взяв участь лише в 2% голосувань Ради", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за 4 роки було проведено 15,5 тис. голосувань.

"Частина кандидатів майже не з’являлися на пленарних засіданнях Ради", - додали у відомстві.

Всього відбулося 501 пленарне засідання ВР.

Загалом ВР було прийнято 890 законів.

Нагадаємо, КВУ повідомив про перші факти незаконної агітації на виборах президента України.

Також РБК-Україна писало, що члени Центральної виборчої комісії дозволили ще чотирьом громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час проведення виборів президента-2019.