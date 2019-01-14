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Вибори-2019: ЦВК зареєструвала спостерігачів від 21 громадської організації

Новини » Вибори 2019    14.01.2019 - 17:21
Вибори-2019: ЦВК зареєструвала спостерігачів від 21 громадської організації
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

ЦВК у понеділок дозволила ще 4 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на виборах

Члени Центральної виборчої комісії дозволили ще чотирьом громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час проведення виборів президента-2019. Відповідне рішення було ухвалено на відкритому засіданні ЦВК 14 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, члени комісії розглянули питання реєстрації спостерігачів від організацій "Всеукраїнська асоціація виборчого процесу", "Ліга виборців", "Міжнародна організація ТРІУМВІРАТ" та "Я за ЮВТ".

"15 "за". Рішення прийнято одноголосно", - заявила Сліпачук.

Так, за даними ЦВК, станом на 14 січня комісією зареєстровані спостерігачі від 21 громадської організації.

"Станом на 14 січня комісія надала дозвіл мати спостерігачів на виборах президента 21 громадській організації", -  додали у Центрвиборчкомі.

РБК-Україна раніше анонсувало, що ЦВК у понеділок розгляне питання реєстрації громадських організацій для спостереження за процесом голосування на виборах президента-2019.

Нагадаємо, документи в ЦВК станом на ранок 14 січня 2019 року подали 11 осіб, які претендують на пост президента України. При цьому на даний момент Центрвиборчком зареєстрував п'ять кандидатів на пост президента.

Так, 4 січня ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти - Ігоря Шевченка, якому було видано посвідчення кандидата на пост президента України.

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