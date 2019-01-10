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КВУ повідомив про перші факти незаконної агітації

Новини » Вибори 2019    10.01.2019 - 13:40
КВУ повідомив про перші факти незаконної агітації
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

В незаконній агітації на виборах президента викрили Садового, Наливайченка і Капліна

Комітет виборців України (КВУ) повідомив про перші факти незаконної агітації на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КВУ.

Повідомляється, що в Києві та інших регіонах України розміщені білборди з агітацією на користь Сергія Капліна та Андрія Садового, які не мають вихідних даних (відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформація про осіб, відповідальних за випуск, замовники відповідних матеріалів).

У КВУ зазначили, що це є порушенням ч. 3. ст. 59 закону україни "Про вибори президента України". Крім того, ці білборди були розміщені за кілька місяців до початку виборчого процесу, однак після офіційної реєстрації Капліна та Садового вони вважаються передвиборною агітацією, а тому повинні розміщуватися з обмеженнями, встановленими законом. Зокрема, містити вихідні дані і оплачуватися з виборчих фондів кандидатів.

Крім того, це ж стосується рекламних матеріалів на користь Валентина Наливайченка, розміщених в низці українських інтернет-видань. Ймовірно, ці матеріали не були оплачені з виборчого фонду кандидата, оскільки були розміщені ще до офіційної реєстрації.

Також активні рекламні кампанії проводять інші потенційні кандидати, що свідчить про свідому маніпуляцію з їх боку і публічну неповагу до основних засад демократичних виборів, йдеться в повідомленні.

КВУ повідомив про перші факти незаконної агітації

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України 8 січня 2019 року зареєструвала ще чотирьох кандидатів в президенти.

 

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