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КИУ опубликовал список нардепов, пропустивших 90% голосований

Новости » Политика    21.09.2019 - 13:06
КИУ опубликовал список нардепов, пропустивших 90% голосований
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Антирейтинг возглавляют нардепы от ОПЗЖ

С начала работы Верховной рады Украины нового созыва 17 депутатов пропустили 90% голосований. Об этом говорится в сообщении "Комитета избирателей Украины" в Facebook.

Сообщается, что из 17 нардепов, которые пропустили более 90% голосований, 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", 1 – от "Батькивщины".

"Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский ( 6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%)", - говорится в сообщении.

КИУ опубликовал список нардепов, пропустивших 90% голосований

Напомним, ранее сообщалось, что в новой Раде зафиксировали первый случай кнопкодавства. В частности, на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп, самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Позже на этом попались два нардепа от "Слуги народа" - Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Впоследствии депутаты публично принесли извинения.

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