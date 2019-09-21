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КВУ опублікував список нардепів, які пропустили 90% голосувань

Новини » Політика    21.09.2019 - 13:06
КВУ опублікував список нардепів, які пропустили 90% голосувань
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

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З початку роботи Верховної ради України нового скликання 17 депутатів пропустили 90% голосувань. Про це йдеться в повідомленні "Комітету виборців України" в Facebook.

Повідомляється, що з 17 нардепів, що пропустили більше 90% голосувань, 14 є представниками фракції "Опозиційна платформа - За життя", 2 - з групи "За майбутнє", 1 - від "Батьківщини".

"Так, майже не голосували в серпні-вересні Вадим Рабинович (взяв участь в 1% голосувань), Юрій Солод (2%), Ренат Кузьмін (3%), Вадим Столар (5%), Юрій Бойко (5%), Віктор Медведчук (5%), Юлія Льовочкіна (5%), Антон Яценко (6%), Григорій Суркіс (6%), Тарас Козак (6%), Олександр Фельдман (6%), Ігор Абрамович (6%), Анатолій Урбанський (6%), Сергій Ларін (6%), Сергій Тарута (7%), Олександр Пузанов (10%), Віталій Борт (10%) ", - йдеться в повідомленні.

КВУ опублікував список нардепів, які пропустили 90% голосувань

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в новій Раді зафіксували перший випадок кнопкодавства. Зокрема, на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп, самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов.

Пізніше на цьому попалися два нардепа від "Слуги народу" - Сергій Литвиненко та Олена Копанчук. Згодом депутати публічно вибачились.

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