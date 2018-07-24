В КИУ назвали главных прогульщиков 8-й сессии Рады

Меньше всего прогуливали нардепы от НФ и РПЛ

Самые низкие показатели посещений восьмой сессии парламента у депутатов Верховной рады от депутатских групп "Воля народа", "Видродження" и фракции "Оппозиционный блок". Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Так, комитет проанализировал посещения пленарных заседаний в течение февраля-июля фракциями и группами ВР. Всего за сессию произошло 72 пленарных заседания.

Указано, что треть депутатов этих политических сил отсутствовали на заседаниях. Данные письменной регистрации свидетельствуют, что в среднем 37% нардепов группы "Воля народа" не присутствовали по неизвестным причинам на пленарных заседаниях. Это же касается 34% депутатов "Видродження" и 31% - "Оппоблока".

Кроме того, отсутствовали на заседаниях четверть внефракционных нардепов и членов "Батькивщины". Как правило, отсутствовали по неизвестным причинам 24% внефракционных депутатов и 22% представителей "Батькивщины".

Приведены показатели посещения и по другим фракциям ВР: в среднем заседания Рады пропускали по 18% депутатов "Самопомочи" и "Блока Петра Порошенко", 15% депутатов "Народного Фронта" и 13% - Радикальной партии Олега Ляшко.

Указано, что были учтены только официальные пропуски по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Напомним, в течение восьмой сессии (февраль-июль) 53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной рады.

Все пленарные заседания Рады в июне посетили лишь 38% депутатов.