У КВУ назвали головних прогульників 8-ї сесії Ради

Найменше прогулювали нардепи від НФ та РПЛ

Найнижчі показники відвідувань восьмої сесії парламенту у депутатів Верховної ради від депутатських груп "Воля народу", "Відродження" та фракції "Опозиційний блок". Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Так, комітет проаналізував відвідування пленарних засідань упродовж лютого-липня фракціями та групами ВР. Усього за сесію відбулося 72 пленарні засідання.

Вказано, що третина депутатів цих політичних сил були відсутні на засіданнях. Дані письмової реєстрації свідчать, що у середньому 37% нардепів групи "Воля народу" не були присутні з невідомих причин на пленарних засіданнях. Це ж стосується 34% депутатів "Відродження" та 31% – "Опоблоку".

Крім того, були відсутні на засіданнях чверть позафракційних нардепів та членів "Батьківщини". Як правило, відсутніми з невідомих причин були 24% позафракційних депутатів і 22% представників "Батьківщини".

Наведені показники відвідування і щодо інших фракцій ВР: у середньому засідання Ради пропускали по 18% депутатів "Самопомочі" та "Блоку Петра Порошенка", 15% депутатів "Народного Фронту" і 13% - Радикальної партії Олега Ляшка.

Вказано, що були враховані лише офіційні пропуски з невідомих причин, тобто не через хворобу чи відрядження.

Нагадаємо, протягом восьмої сесії (лютий-липень) 53 народних депутата пропустили 90% голосувань Верховної ради.

Усі пленарні засідання Ради в червні відвідали лише 38% депутатів.