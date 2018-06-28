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Интервью

Все пленарные заседания Совета в июне посетили лишь 38% депутатов, - КИУ

НовостиПолитика    28.06.2018 - 16:32
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Девять нардепов не были зарегистрированы ни на одном заседании парламента 8 созыва

Только 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной рады Ураины в июне 2018 года. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины (КИУ).

"Только 164 народных депутата из 423 посетили все двенадцать пленарных заседаний Верховной рады в июне. В то же время, 9 политиков не были зарегистрированы ни на одном. Среди них Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская. Официально они пропустили заседание ВР по неизвестным причинам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в парламенте не присутствовали вдепутати-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Также того не посещал Раду Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которую удерживают под стражей.

"Среди фракций и групп ВР самые низкие показатели посещения в "Воле Народа", "Возрождение" и "Оппозиционного блока". По данным письменной регистрации в среднем на заседаниях ВР отсутствовали по неизвестным причинам 35% депутатов "Воли Народа", 34% - "Возрождения", 32% - "Оппозиционного блока", 23% - "Самопомочи", по 18% - "Батькивщины" и БПП, 16% - "Народного Фронта" и 12% - Радикальной партии Олега Ляшко", - добавили в КИУ.

В целом больше всего депутатов пропустили работу в пятницу 22 июня - отсутствовать без уважительных причин были 127 человек.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал не медлить с отменой депутатской неприкосновенности.

Проект об изменениях в Регламент ВР пока не внесен в повестку Рады, - Венецианская комиссия Рада и международные организации договорились сотрудничать по Офису финанализа в ВР
Теги публикации: Парламент, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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