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КВУ фіксує зростання кількості депутатів-прогульників

Новини » Політика     04.11.2019 - 11:55
КВУ фіксує зростання кількості депутатів-прогульників
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Динаміка відвідуваності Ради погіршилася порівняно з вереснем

У Верховній раді України у жовтні збільшилося число депутатів-прогульників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Комітету виборців України.

Повідомляється, що в середньому на засіданнях Ради були присутні 378 народних депутатів або 89% від її поточного складу. Серед фракцій найвищі показники відвідуваності у "Слуги народу" і "Європейської солідарності". В середньому на засіданнях були присутні 92% депутатів СН і 87% депутатів "ЄС". Також високі показники у фракції "Голос" - 86%.

Низькі показники у фракцій "Опозиційна платформа - За життя" - 80% і ВО "Батьківщина" - 79%.

"В цілому показники відвідування ВР залишаються високими, проте вони дещо погіршилися порівняно з попереднім місяцем. Зокрема, дещо погіршилася динаміка відвідування у ВО "Батьківщина" (-9%), "Голосу" (-8%), "ОПЗЖ" (-5%) і "Слуги народу" (-2%)", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше КВУ назвав найменш ефективних нардепів жовтня. З 13 депутатів, які пропустили 90% голосувань, половину склали представники ОПЗЖ.

Зазначимо, раніше Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект про позбавлення нардепів виплат за прогули.

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