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Китайці воюють за Росію. Спецслужби України показали докази (фото)

Фото: китайський солдат (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Китайські військові масово воюють проти України в лавах російської армії. Спецслужби отримали список, у якому фігурують близько сотні осіб.

Відповідні документи є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, є відомості про громадян Китаю, які станом на 2 квітня проходили відбір на військову службу. Спецслужби надали їхні імена, фото та дані паспортів.

Серед них:

  • Ван Юе - 33 роки
  • Вей Чжинпен - 33 роки
  • Ван Чжинцзянь - 42 роки
  • Сан Тяньлун - 30 років
  • Сюй Бань - 45 років
  • Сюй Цзенцзен - 38 років
  • У Цзюньфен - 25 років
  • Ху Чженьхун - 19 років
  • Хе Мяо - 28 років
  • Цзен Сяньінь - 33 роки
  • Цзехуа Ван - 32 роки
  • Чжан Цяньїн - 38 років
  • Чжан Цічжень - 24 роки

Фото: персональні дані громадян Китаю, яких відбирають на військову службу в Росії (РБК-Україна)

Крім того, спецслужби отримали список з близько 150 китайських громадян, які вже воюють за Росію, переважно у званні рядових. Вони приписані до 255-го мотострілецького полку, 136-ї окремої мотострілецької бригади та низки інших підрозділів.

Фото: список громадян Китаю, які воюють за Росію (РБК-Україна)

Як повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, загалом є інформація про 155 китайців із прізвищами та паспортними даними, які воюють на території України. 

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - додав він. 

За його словами, рекрутів вербують через TikTok та інші китайські соціальні мережі, де росіяни поширюють рекламу. Потім вони прибувають до Москви, після медогляду прямують на 1-2 місяці в навчальні центри, отримують міграційні карти, картки, на які отримують гроші. 

Два китайці Ванг Гуанцзюн і Чанг Ренбо потрапили в полон біля Білогорівки і Тарасівки в Донецькій області. Зеленський додав, що, ймовірно, дадуть можливість українській пресі поспілкуватися з ними. 

Китайські військові в українському полоні

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Це сталося в зоні бойових дій на Донеччині, у районі Тарасівки та Білогорівки. Повідомлялося, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.

Докладніше читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Пекін з'ясовує ситуацію. І обмежився коментарем, що своїх громадян просили триматися подалі від зон збройного конфлікту.

Українське МЗС викликало голову китайської дипломатичної місії, щоб обговорити цей факт і вимагати пояснень.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна припустив, що Китай буде жорстко реагувати на такі випадки, оскільки навряд чи хоче втягуватися у війну. Оскільки це може негативно вплинути на економічні та політичні інтереси, зокрема в контексті глобальних торговельних відносин з Європою і США.

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