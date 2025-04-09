В ОП відреагували на участь китайських солдатів на фронті в Україні
Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував можливу участь китайських громадян у війні на боці Росії. Він також зауважив, що Китай навряд чи захоче втягуватися у конфлікт через свої економічні інтереси.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, висловив стурбованість щодо можливого залучення китайських громадян до війни в Україні на боці Росії.
У своєму коментарі він наголосив на тому, що питання присутності китайців у конфлікті потребує ретельного розслідування та чіткої реакції від китайської сторони.
"Є китайські громадяни, які могли проживати на території, наприклад, Російської Федерації, ну там Далекий Схід, ви ж розумієте, там практично росіян немає, там є тільки китайці. (Питання - ред) на яких умовах вони брали участь у цій війні", - зазначив Подоляк.
Подоляк підкреслив важливість публічного висловлення цієї теми з боку України, оскільки це дозволяє уникнути ситуацій, коли іноземні громадяни залишаються непоміченими в конфлікті, а також дозволяє отримати реакцію з боку Китаю.
Зокрема, радник вважає, що Китай навряд чи хоче втягуватися у війну, бо це може негативно вплинути на його економічні та політичні інтереси, зокрема в контексті глобальних торговельних відносин з Європою та США.
"Очевидно, що Китай абсолютно точно не зацікавлений у тому, щоб брати участь безпосередньо у цій війні, як Північна Корея. І безумовно Китай буде більш жорсткіше тоді реагувати на такі випадки. Принаймні, ми на це сподіваємося", - заявив Подоляк.
Він також зазначив, що китайська реакція на такі заяви буде критично важливою, і Україна має прагнути до конструктивної співпраці з Китаєм для встановлення всіх обставин.
Водночас Подоляк підкреслив, що ситуація не має бути схожа на присутність північнокорейського контингенту в Україні, що додатково ускладнює ситуацію.
Китайські солдати в полоні ЗСУ
8 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові захопили в полон китайських солдатів під час боїв у Донецькій області. Зокрема, вдалося отримати їхні документи та ідентифікувати особи.
Китайці були захоплені біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка. Там українські військові вступили в бій із шістьма китайськими військовими, двоє з них - потрапили в полон.
Операцію з полону громадян Китаю провели воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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