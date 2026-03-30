Капітана "тіньового флоту" РФ засудили до в'язниці у Франції: що стало причиною

Кримінальний суд Бреста засудив капітана нафтового танкера "Боракай" до одного року позбавлення волі та штрафу в 150 тисяч євро. 39-річний громадянин Китаю Чень Чжанцзе отримав вирок заочно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
27 вересня французькі військово-морські сили виявили в міжнародних водах біля острова Ушан (Бретань) 244-метровий танкер без видимого прапора. Судно перевозило російську нафту, яка прямувала до Індії.
Коли військові спробували провести огляд, капітан відмовився виконувати їхні вимоги. Як зазначив на слуханнях заступник прокурора Габріель Роллен, французькі військовослужбовці "зіткнулися з особливою недоброзичливістю з боку капітана", що змусило їх здійснити "небезпечний маневр, який міг призвести до аварії".
На слуханні 23 лютого 2026 року обвинувачення вимагало для капітана саме таке покарання - рік ув’язнення та штраф 150 тис. євро. У понеділок суд підтримав ці вимоги.
Капітан Чень Чжанцзе не був присутній під час оголошення вироку. Суд видав ордер на його арешт.
Як з’ясувало слідство, танкер використовував фальшивий прапор Беніну, щоб приховати свою справжню належність. На борту перебували двоє співробітників російської приватної охоронної компанії, яким було доручено стежити за екіпажем та збирати розвідувальні дані.
Судно також підозрювали у причетності до польотів дронів, які порушили повітряний рух Данії у вересні 2025 року, хоча цей аспект справи не розглядався французьким судом.
Адвокат засудженого Анрі де Рішемон виступав за виправдання свого клієнта, стверджуючи, що події сталися в міжнародних водах, тому капітана не можна судити у французькому суді. Захист посилався на Конвенцію ООН з морського права (Монтего-Бей), наполягаючи, що справу має розглядати китайський суд.
Після інциденту танкер змінив назву на "Фенікс" і зараз плаває під російським прапором.
Нагадаємо, "тіньовий флот" Росії - це судна, які використовуються для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій.
Вони часто ходять під прапорами країн, що не входять до санкційних коаліцій, змінюють назви, відключають транспондери та вдаються до інших методів приховування свого маршруту та вантажу.
У Європейському Союзі обговорюють посилення санкцій проти суден, які перевозять російську нафту в обхід обмежень, - під удар можуть потрапити порти, які приймають такі танкери. Велика Британія, своєю чергою, анонсувала, що почне перехоплювати танкери "тіньового флоту" у своїх водах.
Напруженість навколо перевезень російської нафти зростає й у Чорному морі: нещодавно безпілотник атакував турецький танкер, який перевозив російську нафту.