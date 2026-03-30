Капітана "тіньового флоту" РФ засудили до в'язниці у Франції: що стало причиною

Що сталося у вересні 2025 року

27 вересня французькі військово-морські сили виявили в міжнародних водах біля острова Ушан (Бретань) 244-метровий танкер без видимого прапора. Судно перевозило російську нафту, яка прямувала до Індії.

Коли військові спробували провести огляд, капітан відмовився виконувати їхні вимоги. Як зазначив на слуханнях заступник прокурора Габріель Роллен, французькі військовослужбовці "зіткнулися з особливою недоброзичливістю з боку капітана", що змусило їх здійснити "небезпечний маневр, який міг призвести до аварії".

Судовий вирок

На слуханні 23 лютого 2026 року обвинувачення вимагало для капітана саме таке покарання - рік ув’язнення та штраф 150 тис. євро. У понеділок суд підтримав ці вимоги.

Капітан Чень Чжанцзе не був присутній під час оголошення вироку. Суд видав ордер на його арешт.

Судно з фальшивим прапором та зв’язки з РФ

Як з’ясувало слідство, танкер використовував фальшивий прапор Беніну, щоб приховати свою справжню належність. На борту перебували двоє співробітників російської приватної охоронної компанії, яким було доручено стежити за екіпажем та збирати розвідувальні дані.

Судно також підозрювали у причетності до польотів дронів, які порушили повітряний рух Данії у вересні 2025 року, хоча цей аспект справи не розглядався французьким судом.

Позиція захисту

Адвокат засудженого Анрі де Рішемон виступав за виправдання свого клієнта, стверджуючи, що події сталися в міжнародних водах, тому капітана не можна судити у французькому суді. Захист посилався на Конвенцію ООН з морського права (Монтего-Бей), наполягаючи, що справу має розглядати китайський суд.

Після інциденту танкер змінив назву на "Фенікс" і зараз плаває під російським прапором.