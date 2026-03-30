Капитан "теневого флота" РФ приговорен к тюрьме во Франции: что стало причиной

Уголовный суд Бреста приговорил капитана нефтяного танкера "Боракай" к одному году лишения свободы и штрафу в 150 тысяч евро. 39-летний гражданин Китая Чэнь Чжанцзе получил приговор заочно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
27 сентября французские военно-морские силы обнаружили в международных водах у острова Ушан (Бретань) 244-метровый танкер без видимого флага. Судно перевозило российскую нефть, которая направлялась в Индию.
Когда военные попытались провести досмотр, капитан отказался выполнять их требования. Как отметил на слушаниях заместитель прокурора Габриэль Роллен, французские военнослужащие "столкнулись с особой недоброжелательностью со стороны капитана", что заставило их совершить "опасный маневр, который мог привести к аварии".
На слушании 23 февраля 2026 года обвинение требовало для капитана именно такое наказание - год заключения и штраф 150 тыс. евро. В понедельник суд поддержал эти требования.
Капитан Чэнь Чжанцзе не присутствовал во время оглашения приговора. Суд выдал ордер на его арест.
Как выяснило следствие, танкер использовал фальшивый флаг Бенина, чтобы скрыть свою настоящую принадлежность. На борту находились двое сотрудников российской частной охранной компании, которым было поручено следить за экипажем и собирать разведывательные данные.
Судно также подозревали в причастности к полетам дронов, которые нарушили воздушное движение Дании в сентябре 2025 года, хотя этот аспект дела не рассматривался французским судом.
Адвокат осужденного Анри де Ришемон выступал за оправдание своего клиента, утверждая, что события произошли в международных водах, поэтому капитана нельзя судить во французском суде. Защита ссылалась на Конвенцию ООН по морскому праву (Монтего-Бей), настаивая, что дело должен рассматривать китайский суд.
После инцидента танкер сменил название на "Феникс" и сейчас плавает под российским флагом.
Напомним, "теневой флот" России - это суда, которые используются для транспортировки нефти в обход международных санкций.
Они часто ходят под флагами стран, не входящих в санкционные коалиции, меняют названия, отключают транспондеры и прибегают к другим методам сокрытия своего маршрута и груза.
В Европейском Союзе обсуждают ужесточение санкций против судов, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, - под удар могут попасть порты, которые принимают такие танкеры. Великобритания, в свою очередь, анонсировала, что начнет перехватывать танкеры "теневого флота" в своих водах.
Напряженность вокруг перевозок российской нефти растет и в Черном море: недавно беспилотник атаковал турецкий танкер, который перевозил российскую нефть.