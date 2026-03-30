Капитан "теневого флота" РФ приговорен к тюрьме во Франции: что стало причиной

Что произошло в сентябре 2025 года

27 сентября французские военно-морские силы обнаружили в международных водах у острова Ушан (Бретань) 244-метровый танкер без видимого флага. Судно перевозило российскую нефть, которая направлялась в Индию.

Когда военные попытались провести досмотр, капитан отказался выполнять их требования. Как отметил на слушаниях заместитель прокурора Габриэль Роллен, французские военнослужащие "столкнулись с особой недоброжелательностью со стороны капитана", что заставило их совершить "опасный маневр, который мог привести к аварии".

Судебный приговор

На слушании 23 февраля 2026 года обвинение требовало для капитана именно такое наказание - год заключения и штраф 150 тыс. евро. В понедельник суд поддержал эти требования.

Капитан Чэнь Чжанцзе не присутствовал во время оглашения приговора. Суд выдал ордер на его арест.

Судно с фальшивым флагом и связи с РФ

Как выяснило следствие, танкер использовал фальшивый флаг Бенина, чтобы скрыть свою настоящую принадлежность. На борту находились двое сотрудников российской частной охранной компании, которым было поручено следить за экипажем и собирать разведывательные данные.

Судно также подозревали в причастности к полетам дронов, которые нарушили воздушное движение Дании в сентябре 2025 года, хотя этот аспект дела не рассматривался французским судом.

Позиция защиты

Адвокат осужденного Анри де Ришемон выступал за оправдание своего клиента, утверждая, что события произошли в международных водах, поэтому капитана нельзя судить во французском суде. Защита ссылалась на Конвенцию ООН по морскому праву (Монтего-Бей), настаивая, что дело должен рассматривать китайский суд.

После инцидента танкер сменил название на "Феникс" и сейчас плавает под российским флагом.