Безпілотник атакував турецький танкер з російською нафтою у Чорному морі

Невідомий безпілотник атакував турецький танкер Altura з російською нафтою у Чорному морі, в результаті удару стався вибух.

Зазначається, що турецький танкер, завантажений сирою нафтою, став мішенню атаки безпілотника в Чорному морі поблизу Стамбула. Атака на танкер Altura сталася за 15 морських миль (28 кілометрів) від протоки Босфор. За даними відстеження суден, танкер класу Suezmax був завантажений близько 1 млн барелів сирої нафти марки Urals з Новоросійська. Відомо, що танке Altura перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, але не підпадає під економічні обмеження США. За даними турецького морського новинного порталу HaberDenizde, на містку танкера стався вибух, а машинне відділення також заповнилося водою. Підбитий танкер наразі оточений трьома турецькими військовими кораблями. Також поряд – судно екстреного реагування, яке знаходиться під управлінням Головного управління берегової безпеки Туреччини.