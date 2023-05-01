Китайський військовий дирижабль помітили на базі у пустелі: CNN показало супутникові знімки

Аерокосмічні експерти зазначають, що зображення були зроблені за три місяці до того, як китайську повітряну кулю-розвідника збили біля узбережжя Південної Кароліни. За їхніми словами, зображення можуть свідчити про значний прогрес у програмі дирижаблів Китаю, демонструючи більш універсальний і маневрений корабель, ніж бачили чи знали раніше.

На знімках, зроблених у листопаді 2022 року американською супутниковою компанією BlackSky, видно дирижабль довжиною приблизно 100 футів посередині майже кілометрової злітно-посадкової смуги військового комплексу в пустелі на північному заході Китаю.

CNN показало зображення кільком аерокосмічним експертам, які підтвердили, що на них видно дирижабль і злітно-посадкову смугу, закриту точкою повороту, яка використовується для запуску дирижаблів, а також масивний, майже 900-футовий ангар для дирижабля.

Виконавчий директор Аерокосмічного інституту Оклахоми Джеймі Джейкобс сказав, що подібний дирижабль можна використовувати як "небесний підводний човен" і що він, схоже, має спеціальну силову установку та навігаційні можливості, які дозволять йому перебувати над місцевістю протягом тривалого часу.

CNN зв’язалося з кількома офісами Конгресу та адміністрацією США, що знайомі з американською розвідкою про Китай, але вони не захотіли прямо говорити про базу чи дирижабль.

Високопоставлений чиновник Міноборони відмовився коментувати, які загрози представляє дирижабль в арсеналі Китаю, але сказав, що, оскільки його видно, Пентагон буде в курсі: "Ви можете очікувати, що ми відстежуємо об’єкт, оскільки це доступно через супутникові зображення".

Хоча Китай не єдиний у використанні дирижаблів - американські військові використовували аеростати - це відкриття тепер підтверджує, що китайська армія використовує всі три типи дирижаблів: дирижаблі, аеростати та вільно плаваючі кулі.

900-футовий ангар

Коли Китай побудував величезний 900-футовий ангар у 2013 році, навколо нього роками не було жодної активності.

Тепер же Джейкобс сказав CNN, що малоймовірно, що подібний до печери ангар був спеціально побудований для дирижабля, який видно на супутниковому знімку.

За його словами, ангар для дирижабля розрахований на набагато більший літак. Тобто це може бути ознакою того, що дирижабль може бути тестовим транспортним засобом.

Додаткові супутникові зображення, надані CNN, показують, що будівництво ангарного комплексу, яке включає підземні розкопки та заливку фундаменту, ще триває.