Китайский военный дирижабль заметили на базе в пустыне: CNN показала спутниковые снимки

Аэрокосмические эксперты отмечают, что изображения были сделаны за три месяца до того, как китайский воздушный шар-разведчик сбили у побережья Южной Каролины. По их словам, изображения могут свидетельствовать о значительном прогрессе в программе дирижаблей Китая, демонстрируя более универсальный и маневренный корабль, чем видели или знали раньше.

На снимках, сделанных в ноябре 2022 года американской спутниковой компанией BlackSky, виден дирижабль длиной около 100 футов посреди почти километровой взлетно-посадочной полосы военного комплекса в пустыне на северо-западе Китая.

CNN показало изображение нескольким аэрокосмическим экспертам, которые подтвердили, что на них видно дирижабль и взлетно-посадочную полосу, закрытая точкой поворота, которая используется для запуска дирижаблей, а также массивный, почти 900-футовый ангар для дирижабля.

Исполнительный директор Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобс сказал, что подобный дирижабль можно использовать как "небесную подлодку" и что она, похоже, имеет специальную силовую установку и навигационные возможности, которые позволят ему находиться над местностью в течение длительного времени.

CNN связалось с несколькими офисами Конгресса и администрацией США, знакомыми с американской разведкой о Китае, но они не захотели прямо говорить о базе или дирижабле.

Высокопоставленный чиновник Минобороны отказался комментировать, какие угрозы представляет дирижабль в арсенале Китая, но сказал, что, поскольку его видно, Пентагон будет в курсе: "Вы можете ожидать, что мы отслеживаем объект, поскольку это доступно через спутниковые изображения".

Хотя Китай не единственный в использовании дирижаблей - американские военные использовали аэростаты - это открытие теперь подтверждает, что китайская армия использует все три типа дирижаблей: дирижабли, аэростаты и свободно плавающие шары.

900-футовый ангар

Когда Китай построил огромный 900-футовый ангар в 2013 году, вокруг него годами не было активности.

Теперь же Джейкобс сказал CNN, что маловероятно, что подобный пещере ангар был специально построен для дирижабля, который видно на спутниковом снимке.

По его словам, ангар для дирижабля рассчитан на гораздо более крупный самолет. То есть это может быть признаком того, что дирижабль может являться тестовым транспортным средством.

Дополнительные спутниковые изображения, предоставленные CNN, показывают, что строительство ангарного комплекса, включающего подземные раскопки и заливку фундамента, продолжается.