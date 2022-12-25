У китайській провінції Чжецзян щоденно фіксують мільйон нових випадків COVID-19
У провінції Чжецзян на сході Китаю щодня фіксується близько мільйона нових випадків зараження COVID-19. За прогнозами, найближчими днями показник може подвоїтися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"За оцінками, пік інфікування у Чжецзяні настане близько Нового року, коли щоденна кількість нових випадків інфікування становитиме до двох мільйонів", - йдеться у заяві уряду Чжецзяна.
Влада провінції, населення якої становить 65,4 млн осіб, також повідомила, що наразі в лікарнях перебувають понад 13 тисяч інфікованих пацієнтів, з яких один має тяжкі симптоми, викликані COVID-19, а тяжкий стан ще 242 хворих спричинено основними захворюваннями.
Незважаючи на рекордний сплеск захворюваності по всій країні, Китай не повідомив жодного летального випадку від коронавірусу за останні п'ять днів.
Раніше ми писали, що в Китаї за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19, уряд запроваджує низку локальних карантинних заходів в окремих районах країни.
Також повідомлялося, що міста Китаю захлеснула нова хвиля COVID-19. В аптеках відчувається дефіцит найпопулярніших ліків. У грудні в країні оголосили про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.
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